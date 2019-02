“Nunca sentiré remordimientos”: Bill Cosby a casi 5 meses tras las rejas

Estados Unidos.- Bill Cosby cumple una condena de tres a diez años por haber sido encontrado culpable de drogar y violar a Andrea Constand en 2004, sin embargo, el actor afirma que es inocente, un preso político y que no siente remordimiento alguno porque no hizo nada malo.

A casi cinco meses de estar tras las rejas, el intérprete emitió un comunicado para hablar sobre su situación, mensaje que decidió hacer llegar a través su portavoz, Andrew Wyatt, quien ofreció una entrevista a la cadena NBC10 sobre la forma en que Cosby vive sus días en prisión.

Según ha trascendido a diversos portales, Wyatt recientemente acudió a la cárcel de máxima seguridad de Filadelfia en la que se encuentra el actor, quien dice no ha recibido la visita de su esposa debido a que no quiere que ella, Camille Cosby, lo visite.

Asimismo, el portavoz indicó que el actor encuentra su estancia en prisión como una “experiencia increíble”, que se ve muy bien, ha bajado de peso y que, como parte de su rutina diaria, se levanta antes del amanecer y se ejercita en su celda para mantenerse físicamente en forma.

Cuando lo visito, no hay nada de triste en ello. Él nunca sentirá remordimientos porque él no hizo nada malo. Él no era culpable”, reportan portales que expuso Andrew Wyatt.