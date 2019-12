Obi-Wan pudo tener la mejor pelea con sables de luz en las precuelas

Estados Unidos.- La franquicia de Star Wars ha tenido sus altibajos a lo largo de su trayectoria, los fans de la saga mencionan que las precuelas fueron malas y no estuvieron a la altura de la primer trilogía de los años 80's, no obstante, se comenta que una de las mejores escenas de pelea de las precuelas es la que se realizó en Star Wars Episode I: The Phantom Menace, donde Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi pelean en contra de Darth Maul.

No obstante, el coordinador de especialistas, que ayudó a las coreografías de los combates, Nick Gillard, mencionó en una entrevista por Entertainment Weekly, que una batalla sería la más épica de las precuelas, la cual tendría lugar en Star Wars Episode III: Revenge of The Sith, en ella Obi-Wan tendría un combate en contra de los guardaespaldas del General Grievous.

Comentó que por falta de tiempo, no se pudo grabar, inclusive, recalcó que Ewan McGregor entrenó durante varias semanas para que la coreografía saliera a la perfección.

Fue la pelea más complicada que hemos tenido, y George dijo 'Lo siento mucho, ¡voy a dejar caer un contenedor sobre cinco de ellos!", mencionó Gillard.