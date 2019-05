Ochoa culpa de desprestigio de ANDA a Laura Zapata y jura que no atacó a actor

Ciudad de México.- Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), jura que no agredió físicamente al actor Fernando Larrañaga cuando se salió de control la asamblea celebrada el fin de semana en el Teatro Jorge Negrete, sesión en la que además recibió acusaciones de malos manejos en su dirección del sindicato.

De acuerdo con el programa Hoy, Ochoa fue cuestionado por los medios sobre los señalamientos de acoso que se reporta hizo Cynthia Klitbo, secretaria de Previsión Social.

Lo que tenga la compañera Cynthia en mi contra, con respecto a cualquier acusación no soy para quien decir si lo acepto o no, si lo juzgo o no. Hay hechos que juzga la ley”, respondió al respecto Jesús Ochoa.