Odalys Ramírez celebra los 3 meses de su bebé y presume increíble figura

Ciudad de México.- La guapa Odalys Ramírez sigue sorprendiendo a sus seguidores en Instagram, al mostrar los avances en su figura a 3 meses de haberse convertido en mamá por segunda ocasión.

La conductora contó qué es lo que hace para en pocos días lucir un abdomen plano sin tener que someterse a una cirugía estética como algunos aseguran.

El cuerpo es sabio y tiene memoria. Me da risa que dicen 'Seguro se metió a una máquina', otros tantos aseguran, como si me conocieran, 'obvio se operó', y no, la realidad es que el secreto está un tanto en la genética, pero mayormente en la lactancia y buena alimentación. Así que esa 'máquina' o supuesta 'operación' se llama, COMER LECHUGA, CUANDO LO QUE SE TE ANTOJA ES UN PAN."