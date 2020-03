Odalys Ramírez, triste por no poder abrazar a su hija en su cumpleaños

Ciudad de México.- A pesar de que ha mostrado un poco de mejoría tras ser diagnosticada con coronavirus, ahora Odalys Ramírez tiene una nueva razón para ponerse triste debido a que este lunes 23 de marzo su hija Gianna está cumpliendo 4 años y no la ha podido celebrar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa conductora de Televisa escribió un emotivo mensaje para la pequeña.

Me encanta que no paras de hablar y nos cuentas hasta el último detalle de tu vida, aunque no te lo pregunten. Amo tu inocencia , como abrazas tus fantasías y tus sueños", escribió.