¿Odia a las Kardashian? Jolie usa a sus hijos para alejar a Brad de Kanye West

Los Ángeles, EU.- La relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt, a tres años de que tomaron la decisión de divorciarse, está lejos de ser la mejor entre dos padres que buscan lo mejor para sus hijos a pesar de no estar juntos.

Desde que se divorciaron, los actores se enfrascaron en una batalla legal por la custodia de sus hijos, y quien parece llevar la delantera en esta disputa, es Angelina, quien en los días recientes le puso un ultimátum al actor de Once Upon a Time in Hollywood, de acuerdo con fuentes cercanas.

La actriz de ‘Maléfica’ parece estar molesta por la nueva relación amistosa que mantiene Pitt con Kanye West, pues a Angelina no le agrada nada el clan Kardashian y toda la polémica que las rodea, por lo que le habría dicho a Brad:

Es Kanye West o tus hijos”.

Aunque Angelina no puede determinar quienes son las amistades de su expareja, si puede decidir con quien se relacionan sus hijos, y al parecer el clan Kardashian no esté en su lista de amistades, por lo que la relación entre West y Pitt sería determinante en la batalla legal por la custodia de los hijos de la familia Pitt-Jolie.