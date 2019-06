Ofelia Fuentes tras muerte de su hija Edith gonzález: "Me voy a ir contigo"

Ciudad de México.- Luego de la muerte de Edith González, su amiga Lorena Velázquez reveló en el programa Venga la Alegría que Ofelia Fuentes, mamá de la fallecida actriz, se encuentra muy mal.

De acuerdo con Lorena, Ofelia está pasando por un profundo dolor, por lo que ha dicho que ya no quiere vivir y que quiere marcharse con su hija.

Ella dijo, 'me voy a ir contigo, hijita'; se lo dijo en francés. Dijo 'quiero verla por última vez, me voy a ir contigo, hijita'. Cuando llegó conmigo le dije, 'no, Ofe, ni digas'”.