Olivia Colman arrebata el Oscar a Yalitza Aparicio como Mejor Actriz

Los Ángeles, EU.- Entre lágrimas, emocionada y, tal como lo admitió frente a la audiencia, algo estresada, Olivia Colman recibió el premio Oscar a la Mejor Actriz, una categoría en la que también competía la actriz mexicana Yalitza Aparicio por su participación en Roma.

Olivia Colman fue honrada con tal galardón por su interpretación de la reina Ana en La Favorita, primer reconocimiento que la película dirigida por Yorgos Lanthimos recibió durante la gala.

Con gran sentido del humor, Olivia agradeció a su familia, a sus contrincantes y a todos los que hicieron posible la película, no sin antes pedir disculpas por adelanto a quien pudiera olvidar mencionar en su discurso de agradecimiento.

Además de la intérprete de ‘Cleo’ en Roma, competían por el Oscar a la Mejor Actriz Glenn Close (La buena esposa), quien de hecho era la favorita de la noche, Lady Gaga (A Star is Born) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Glenn, esto no es lo que yo quería. Eres magnífica. Te quiero", comentó Colman dirigiéndose a su gran rival en el Oscar, la actriz Glenn Close, además de dirigirse con efusividad hacia Lady Gaga.

La favorita gira en torno a la relación de la excéntrica y perturbada monarca con dos de sus sirvientas, a quienes dan vida Emma Stone y Rachel Weisz, también nominadas en la categoría de mejor actriz de reparto.

Colman ha recibido el Bafta y el Globo de Oro por su interpretación.