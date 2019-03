Omar Chaparro: "Uno de mis mejores aciertos es ser valiente y osado"

Miami, EU.- El actor mexicano Omar Chaparro, protagonista de No manches Frida 2 que se estrena esta semana en los cines estadounidenses, asegura que "uno de los mejores aciertos" de su vida ha sido ser "valiente" y "osado".

En una entrevista con Efe en Miami, donde ha promocionado el filme dirigido por el español Nacho G. Velilla, Chaparro, también productor y guionista, subraya que nadie le ha "regalado nada" y que todo tiene que ver con los riesgos que ha tomado en su vida.

Cuando me mudé a Ciudad de México, me fui con una mochila, con una mano delante y otra atrás , y ahora lo he vuelto a hacer, el mismo proceso, pero desde México a Los Ángeles, pero con la familia en mis espaldas", explica el actor.

Si eso no es arriesgado, no sé cómo se le puede llamar", se pregunta.

Chaparro vuelve al cine con la segunda parte de la exitosa película No manches Frida, que en 2016 recaudó cerca de 15 millones de dólares.

En esta ocasión, la comedia, dirigida como la primera por Nacho G. Velilla, director de Villaviciosa de al lado y productor de algunas de las series televisivas españolas más exitosas, como Aida, está ambientada en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano.

Una de las cosas que destaca del rodaje es que trabajar con jóvenes le hizo recordar sus comienzos y las ganas de trabajar en la industria del cine y la televisión.

Me recuerda cuando me inicié y el hambre que tenía hace 20 años, y esa es una cualidad que no debemos perder, se gane o no se gane", agregó.