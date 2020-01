Omar Chaparro se une al Dolly Parton Challenge gracias a una fanática suya

Ciudad de México.- El boom que ha generado el famoso Dolly Parton Challenge, en el que cualquiera puede participar y que se trata de una composición de cuatro fotografías que destacarían en las redes sociales Linkedin, Facebook, Instagram y Tinder.

Muchos famosos se han sumado a este movimiento generado por la actriz y cantante Dolly Parton, quien lo inició como parte de la celebración de su cumpleaños número 75.

Uno de los que no podía faltar a este movimiento viral era Omar Chaparro, y lo hizo a través de Instagram con una cuarteta de fotos donde destacan su galanura, aunque el actor destacó que este collage no lo hizo ella, sino una fan, a la que agradeció el favor.

Yo iba a hacer el mío pa no quedarme atrás, luego no supe cómo y me dio flojera, pero @deppradowneyra me lo hizo y le quedó “bien mucho” bonito. Cuál les gusta más???”.