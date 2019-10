Omar Chaparro sube 15 kilos en vano; ahora crea un challenge para bajarlos

Ciudad de México.- El actor Omar Chaparro lanzó un singular reto o challange luego de revelar que perdió su atractiva figura gracias a un proyecto fallido.

De acuerdo al también conductor de reality ¿Quién es la máscara? tuvo que aumentar 15 kilos de peso para un personaje que finalmente no realizará y ahora desea volver a ponerse en forma.

Muchos publican fotos de su antes y después cuando bajan de peso, yo les comparto mi antes y después ahora que subí unos kilitos. En la primera me preparé para la película @todoscaenpelicula y en la última me estoy preparando para Navidad ������. ¿En cuál me veo mejor? Sean serios, los leo…”, escribió junto a dos imágenes donde se puede ver su antes y después.