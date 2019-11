Omar Chaparro, vivo gracias a su esposa; el actor pensó en suicidarse

Ciudad de México.- Omar Chaparro reveló en entrevista para el programa Hoy la dura experiencia que vivió durante su participación en el Mundial de Futbol de Alemania, donde colaboró junto a Eugenio Derbez en las cápsulas de comedia de esta justa deportiva.

Recordando que además de eso venía de enfrentarse al final del fenómeno de 'Big Brother VIP' y su programa 'No Manches', el conductor dio detalles de lo mal que la pasó en ese proyecto, mismo que lo llevó a pensar en el suicidio.

Fue un bajón muy fuerte, entré en una depresión, recuerdo que estaba en Alemania, en el Mundial 2006 con Eugenio Derbez, y me empezaron hasta a salir granos en la cara de la depresión, me sentí como rezagado, no me lleve muy bien con el productor de Eugenio".

Señaló que en algún momento se sintió relegado por el productor, quien prefería mandar a cuadro solo a Eugenio.

"Me acuerdo que me decía: ‘vamos al aire, listos a los dos de la mañana’, porque el horario de Berlín es diferente, y yo con todos mis diálogos aprendidos y a las 2 de la mañana listo y de repente (me comentó) ‘no, sabes qué, mejor no, va Eugenio solo’, entonces me empecé a mal viajar, y empecé a llorar y llorar, y mi esposa voló a Berlín por mí, y me ayudó a salir de esta depresión”, contó.