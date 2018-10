Omar Suárez admite que ‘Amor eterno’ le dejó una gran pérdida económica

Ciudad de México.- El productor teatral Omar Suárez reconoció que con el musical Amor eterno, en homenaje al fallecido Juan Gabriel, ha tenido una de las mayores pérdidas económicas en su carrera, de la cual aún no ha recuperado la inversión.

En entrevista, reconoció que a pesar de la situación volvería a montar el musical que le dio dolores de cabeza si es que las condiciones autorales cambian.

La obra de Juan Gabriel no fue un fracaso, fue un éxito, porque todos los que la vieron no podrán decir lo contrario, lo lamentable fue que se limitó la expresión artística, y reconozco que es la más grande pérdida que he tenido hasta el momento”.