"Omar le dio sentido a mi vida": Violeta Isfel da emotivo mensaje sobre su hijo

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Violeta Isfel, apareció en un video publicado en YouTube, junto a su hijo Omar Isfel, en el metraje aparecen ellos dos donde se preguntan cosas mutuamente, pero fue en una de estas interrogantes que hizo que muchos espectadores y la propia Violeta comenzara a emanar lágrimas de sus ojos.

En el transcurso del video, Omar le pregunta a su madre sobre cómo sería su vida si ella nunca lo hubiese tenido, la respuesta dio como resultado que la atriz abriera su corazón y comenzara a llorar

No me lo imagino, no puedo, o sea no hay manera porque gracias a este niño pude tener un sentido en mi vida bastante importante", reveló Violeta Isfel.