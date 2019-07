'One Piece' se une al universo de 'My Hero Academia' para un nuevo spin-off

Ciudad de México.- Todo indica que Eiichiro Oda aun tiene algunas ideas por explotar en el universo de One Piece ya que se ha anunciado un nuevo spin-off.

En el mas reciente número de la revista Shonen Jump dieron a conocer que este nuevo manga reimaginará a los piratas como estudiantes de secundaria. La noticia fue publicada, pero poco se conoce del proyecto, el cual tiene como nombre One Piece Academia.

Pero no hay que confundirse, pues todo indica que no se tratará de un crossover en si entre One Piece y My Hero Academia, Aunque tendrán similitudes pues la historia se desarrollara en una escuela. Puedes ver el anuncio continuación:

One Piece ingresa en My Hero Academia en un nuevo ’spin-off ’

Como puedes apreciar, en la imagen nos presentan a Luffy vestido con uniforme de niño de secundaria.

Cabe destacar que actualmente no se sabe la fecha de inicio de este spin-off de Eiichiro Oda, y muchos están comenzando a debatir ya sobre si veremos una escuela llena con todos los personajes de One Piece, hecho complicado por el gran número de personajes en esta historia, pero estaremos al pendiente de cualquier nueva información.

En noticias relacionadas, la franquicia cumple 20 años y para celebrarlo estrenará la nueva película animada, One Piece: Stampede.