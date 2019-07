'Oops! I Did It Again': Miley Cyrus recrea el look más icónico de Britney Spears

Ciudad de México.- La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus sigue dando de qué hablar con su nuevo álbum She Is Coming. Las imágenes que le están dando vuelta a las redes son de su nuevo videoclip Mother's Daughter, en el que aparece en un sensual leotardo de latex rojo.

En ese atuendo, es claro que hace un homenaje al icónico vestuario de Britney Spears en su video del 2000 para el sencillo Oops! I Did It Again. Su look se convirtió en no solo uno de sus más característicos outfits, sino que fue replicado por doquier desde entonces.

La misma Miley aceptó la inspiración y escribió en una de sus publicaciones de Instagram lo bien que se sabe la letra de la canción de Spears, además de etiquetarla:

Oops.... I did it again . I played with your heart, got lost in the game oh baby baby ... Oops, you think I'm in love, that I'm sent from above.... I'm not that innocent..... - @britneyspears"