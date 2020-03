¡Orgullo mexicano! Vin Diesel reconoce que Eiza González es una gran actriz

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la alfombra roja por la premier de Bloodshoot, reporteros del programa Ventaneando tuvieron la oportunidad de entrevistarse con Vin Diesel, quien habló del gran trabajo de Eiza González.

Frente a las cámaras de TV Azteca, el artista de 52 años reconició que la mexicana hizo un gran trabajo al filmar la mencionada película.

Por su parte, Eiza explicó qué hace para no 'perder el piso' pese a la gran fama internacional que ya tiene.

Yo creo que es importante no creérsela demasiado, pero también saber cuándo decir 'estoy orgullosa de mí misma por los esfuerzos que he metido en este proyecto o las cosas que he hecho para llegar donde estoy'... me siento muy orgullosa de ser mexicana", explicó la estrella.