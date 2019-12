¡Orgullosa de sus canas! Por esta razón novia de Keanu Reeves le dice no al tinte

Estados Unidos.- Alexandra Grant, la talentosa artista que ha acaparado titulares recientemente luego de que ella y el actor Keanu Reeves confirmaran su romance en una alfombra roja, compartió con sus seguidores su visión con respecto a su enfoque natural de la belleza y la razón por la que dice no a teñirse el cabello.

A través de su cuenta de Instagram, Grant compartió una captura de un artículo sobre un estudio que arrojó que los tintes de cabello permanentes y los químicos de los alisadores de cabello están vinculados al cáncer de mama.

A la par de abordar la noticia, la artista explicó por qué no ha pintado su cabellera cubierta de canas en varios años.

Wow. Las noticias de hoy... Los números impactan, especialmente para mujeres de color. Me salieron canas prematuramente a principio de los 20... Y me pinté el cabello de cada color a lo largo del camino hasta que ya no pude tolterar la toxicidad de los tintes nunca más", escribió Grant en la descripción de su post.