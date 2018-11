Óscar Jaenada descarta protagonizar la nueva serie de 'Cantinflas'

Ciudad de México.- El español Óscar Jaenada no disimuló su renuencia a volver a personificar a 'Cantinflas', personaje con el que salió a la fama en México, y durante la alfombra roja de los Premios Fénix así lo dejó saber.

Al cuestionarle sobre si aceptaría protagonizar la bioserie que prepara el productor Juan Osorio sobre 'El Mimo de México', el actor expresó:

Tampoco tengo conocimiento, pero los trabajos, a mi no me gusta, los trabajos necesitan mucha dedicación, es muy intenso, una vez que se va, se va”.

Acto seguido, otro reportero le preguntó si ya no pensaba retomar el personaje de 'Cantinflas', a lo que Jaenada dijo: “no, ya no”, alejándose de los reporteros para cambiar de tema.

Por otra parte, el histrión manifestó su sorpresa al enterarse que se venden productos con la imagen de su personaje en la serie de Luis Miguel.

Sé que esto en Europa a lo mejor estarían todos en la cárcel, pero vamos, sé que no pasada nada, no me hace ilusión ni tampoco me crea ninguna tensión”, expresó.