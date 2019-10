Otra actriz de Televisa revela que sufrió ansiedad y depresión en Hollywood

Ciudad de México.- Ana Brenda Contreras abrió su corazón durante una entrevista y confesó la dura situación que atravesó para debutar en Hollywood con la exitosa serie Dinasty.

La estrella de 32 años y recordada por papeles en Televisa con famosas telenovelas como La que no podía amar y Corazón indomable detalló que al iniciar su carrera en Estados Unidos atravesó por ataques de ansiedad y depresión.

‘Cuando me mudé a Atlanta, lo que yo creía eran mis sueños en la vida resultó que no lo fue. Empecé a tener muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y depresión por estar en una ciudad donde no conocía a nadie", detalló en entrevista con Mara Patricia Castañeda.