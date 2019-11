¿Otra cirugía? Esta es la atrevida forma en la que Sabrina Sabrok celebra sus 50

Ciudad de México.- Aunque muchos creían que Sabrina Sabrok llegaría a los 50 años con una nueva cirugía estética, la modelo argentina sorprendió al revelar que para celebrar su cumpleaños optó por hacerse atrevidos tatuajes.

La aclamada actriz porno concedió una entrevista Infobae y confesó que luce más radiante que nunca gracias a que tiene un pacto con el Diablo, además informó que había tatuado su rostro con tatuajes satánicos.

Es un pentagrama, tiene también una viuda negra, una luna, estrellas. Me quise hacer símbolos satánicos porque va conmigo, con lo de la brujería, con el culto que es LegiónSabrok.com, y pues esto me cubre toda la parte derecha de arriba de la cara, y ahora me quiero hacer más tatuajes en la cara”.