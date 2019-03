Otra estrella de la serie ‘Beverly Hills, 90210’ fallece este mes

Estados Unidos.- Luego de que a principios de marzo un derrame cerebral masivo cobrara la vida del actor Luke Perry, quien interpretara a ‘Dylan McKay’ en la aclamada serie de los 90 Beverly Hills, 90210, ha trascendido que otra estrella de dicho programa ha fallecido: Jed Allan.

Jed, quien encarnara ‘Rush Sanders’, el padre del personaje de Ian Ziering en la serie (‘Steve’), murió a los 84 años de edad el sábado 9 de marzo.

Según se reporta, el hijo de Allan, Rick Brown, informó del deceso por medio de sus redes sociales, además de agradecer las muestras de apoyo ante el difícil momento por el que atraviesa su familia.

Siento mucho tener que publicar la triste noticia de que mi padre murió esta noche. Falleció en paz y estuvo rodeado por su familia y siendo muy querido por nosotros y por muchos otros. Gracias por todos los que forman parte de este maravilloso homenaje a mi papá en Facebook”, indicó Rick en la red social.

Además de haber participado en Beverly Hills 90210, Jed Allan consolidó su carrera en icónicos melodramas estadounidenses como The Secret Storm y Love of Life. En 1971 se unió al elenco de Days of Our Lives, telenovela en la que interpretó por 14 años a ‘Don Craig’.

A finales de los 80, Jed Allan entró a uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera: el melodrama Santa Barbara, donde encarnó a ‘C.C. Capwell’.

Ian Ziering lamentó la partida de Jed Allan a través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram.

Muy triste de saber que hemos perdido a otro compañero de 90210. Tuve el placer de trabajar con Jed Allan del 94 al 99. Él interpretó a ‘Rush Sanders’, el padre de ‘Steve’. Una gran persona con la cual trabajar, lo extrañaremos”, escribió Ziering.