Otra exesposa de Michael Jackson asegura que era 'increíble' en la cama

Los Ángeles, EU.- Lisa Marie Presley, quien estuvo casada con Michael Jackson entre 1994 y 1996, reveló que el 'Rey del Pop' era increíble en la cama.

Las supuestas intimidades fueron reveladas por la propia hija de Elvis Presley a un amigo, a quien aseguró que el intérprete era "increíble" y un "besador apasionado".

El portal web del Mirror recordó las revelaciones hechas por J Randy Taraborrelli, amigo del cantante durante cuatro décadas, en el libro Michael Jackson: The Magic and the Madness.

Él y Lisa parecían haber tenido una intensa y activa vida sexual", aseguró. Sin embargo, según su relato, el cantante también tenía hábitos "extraños".

Al parecer, la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, Lisa prendió la luz y Jackson saltó de la cama y corrió al baño para que ella no pudiera ver su cuerpo.

Salió 20 minutos después, totalmente maquillado y usando una bata de seda... le gustaba usar joyas en la cama", fue lo que la amiga de Lisa Marie comentó a Taraborrelli.

De acuerdo con esa misma información, a la pareja le justaba hacer juegos de roles, pero Lisa nunca reveló qué papel hacía cada uno.

La defensa de su entonces esposo

En una entrevista que dio para Oprah Winfrey tras la muerte del cantante, Lisa Marie comentó que con Jackson vivió lo más alto y lo más bajo. Aseguró que estaba muy enojada con él cuando su matrimonio terminó, pues el cantante eligió "las drogas y los vampiros" por encima de ella. Cuando hablaba de vampiros se refería a "sicópatas" alrededor de él.

En otra entrevista que dieron cuando estaban casados, Lisa salió en defensa del cantante.

Jackson comentó sobre el polémico tema de su convivencia con menores.

Nunca he invitado a nadie a mi cama, los niños me aman, yo los amo. Ellos me siguen, quieren estar conmigo, pero cualquiera puede venir a mi cama".

Entonces Lisa aseguró que durante su matrimonio con él pudo ver a muchos niños, "ni siquiera lo dejan ir al baño sin correr ahí con él y no lo pierden de vista, incluso cuando él va a su cama".

Cuando le preguntaron si permitiría que su hijo, a la edad de 12 años, conviviera así con un mayor, Lisa explicó que si no conociera a Michael no lo permitiría. "Pero sé quién es y lo que hace… sé que no es así y sé que le agradan los niños".

Jackson aseguró que su convivencia con los niños "era toda moral y pura".

La vida de Michael Jackson ha vuelto a estar bajo el escrutinio público tras la emisión del documental Leaving Neverland, en el que Wade Robson y James Safechuck revelaron detalles del abuso del que fueron objeto por parte del cantante.