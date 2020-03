¡Otro golpe para Leticia Calderón! Recae en vicio y sus hijos no la soportan

Ciudad de México.- Leticia Calderón abrió su corazón durante una reciente entrevista y se sinceró para confesar que había recaído en un viejo vicio por el que sus hijos, Luciano y Carlos Collado, no la quieren cerca.

La famosa actriz de Televisa explicó que de nueva cuenta tomó el vicio del cigarro y esto molesta a los pequeños.

¡Ya volví a fumar! Lo que pasa es que me gusta fumar, y cuando estoy nerviosa o enojada fumo más", añadió.

Leti explicó que se escando de sus hijos para fumar y trata de no dejar rastro, encendiendo un incienso para que se vaya el mal olor.

En mi casa no fumo por mis hijos, pero si se me antoja un cigarro espero a que se duerman... prendo el incienso, abro la ventana y todo", añadió.

Para finalizar, la expareja de Juan Collado confesó que ni sus propios hijos la soportan por el mal olor que deja el cigarro.

Me regañan horriblemente, sobre todo Carlo; me dice: '¡Ya no fumes, guácala! Hueles a cigarro, ¡apestas, amá!…'", comentó la actriz, sin embargo, también destacó que puede dejar de fumar en cualquier momento.