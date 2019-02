Otro polémico chat: ¿Debayle y Hayek no creían que Yalitza mereciera Oscar?

Ciudad de México.- Una supuesta conversación de WhatsApp entre Martha Debayle y Salma Hayek sobre la premiación de los Oscar ha causado revuelo en redes sociales, ya que muestra cómo la actriz señalaría que no hubiera sido justo dar el reconocimiento a la Mejor Actriz a Yalitza Aparicio.

Publicada el 23 de febrero, un día antes de la entrega de la Academia, a través de una cuenta de Twitter creada por seguidores de Martha Debayle, la plática sugiere que Salma Hayek exponía que la protagonista de Roma solo podía obtener la estatuilla por cuestiones políticas.

Amiga pues como me preguntabas ayer sobre Yalitza: ya ganó al ser nominada porque la Academia rara vez premia a una actriz por solo una película. No sería justo para las demás como Natalie Portman que tardó años en ganarlo. Por otra parte, Yali es muy buena para ser debutante pero no extraordinaria. Si le dan el Oscar será solo por política contra Donald Trump”, indica la conversación que supuestamente dijo Hayek.