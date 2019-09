¡Ouch! Ashton Kutcher y la fuerte herida que sufrió al acostar a dormir a su hija

Estados Unidos.- Ashton Kutcher tiene algo importante que compartir a cualquier atrevido que subestime las labores propias de la paternidad.

El reconocido actor reveló cómo es que sus tareas como padre lo han llevado a enfrentar algunas dolorosas problemáticas, luego de que en una ocasión se rompiera un dedo del pie al intentar acostar a su hija a dormir.

Como es conocido, Kutcher tiene dos hijos con su esposa la actriz Mila Kunis: Su hija Wyatt, de cuatro años de edad, y el pequeño Dimitri, quien tiene dos años.

El famoso relató que ahora mismo él y Mila están en la etapa en la que buscan que Wyatt deje de gatear hacia la cama de sus padres a la mitad de la noche.

Durante su participación en el programa Live with Kelly and Ryan, el actor compartió cómo fue que una noche sufrió una dolorosa herida al llevar a su hija a su habitación de regreso para que durmiera ahí.

No me di cuenta, pero mi pierna estaba muerta (entumida)… Me levanto para dar un paso y simplemente me voy hacia abajo. Mi dedo ahora estaba como apuntando hacia la otra dirección”, describió el famoso.