Ozuna envía mensaje a fans para que dejen de temer al coronavirus

Ciudad de México.- El reconocido cantante de reggaetón, Ozuna, tratando de calmar el temor que ha generado a nivel mundial el coronavirus, envió un mensaje a sus millones de fans asegurandoles que "Dios trabaja para que todo mejore".

Ozuna durante una reciente entrevista con los medios durante su participación en Viña del Mar, aseguró que "Dios está con nosotros", tratando de calmar el temor hacie el mortal virus que aqueja al mundo.

Se está regando este virus [coronavirus]. Están pasando muchas cosas, no solamente en Chile, sino mundialmente. Dios está con nosotros. Soy fiel creyente, soy cristiano, y creo que Dios está trabajando en todas estas grandes cosas porque no hay mal que por bien no venga. Son cosas que son enseñanzas para muchas de las personas", expresó Ozuna.

El intérprete de Se Preparó exhortó a que lean la biblia para que descubran que el brote del covid-19 fue predicho en el sagrado libro y pide rezar ya que es una llama de Dios para que confíen y crean en él.

La Biblia dice muchas de las cosas que están pasando hoy en día. Sé que hay mucha gente que cree, que no cree. Los exhorto para que lean la palabra de Dios; que Dios dice lo que está pasando hoy en día que mucha gente no lo cree. Ese pellizco es para que empiecen a creer y sepan que Dios está ahí en cada una de las cosas. No significa que Dios no está trabajando para que mejore", concluyó el cantante.