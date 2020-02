Ozzy Osbourne se retiraría de la música: "Este ha sido el peor año de mi vida"

Estados Unidos.- La famosa estrella del rock, Ozzy Osbourne, el año pasado confesó padecer parkinson, lo que lo obligo a cancelar toda una gira, lo que ha hecho que se cree una pregunta, ¿se retirará de la música?, algo a lo que el cantante ha respondido con seguridad durante su entrevista para iHeart Radio.

Osbourne relató el terrible año que ha pasado en cuestiones de salud, señalando que su padecimiento neurologico lo conocía desde el 2003, confirmando que no es algo reciente y no lo había detenido jamás, no hasta ahora.

Este último año ha sido un infierno en relación con mi estado de salud. Me sometí a una operación de columna que me dejó peor de lo que estaba y ahora la gente se cree que acabo de descubrir que tengo Parkinson. Lo sabía desde el año 2003, pero se trata de una forma leve de la enfermedad y no voy a permitir que me cambie la vida. Quiero decir, conozco las limitaciones que impone, y las sobrellevo lo mejor que puedo", expresó Ozzy.

Confesó que los últimos meses han sido muy complicados dado que ha salido de una difícil enfermedad a otra que lo ha debilitado físicamente, recordemos que al cortarse la mano tuvo una grave infección y al poco de sanar se enfrentó a una neumonía, agravando los síntomas del parkinson.

Los efectos del parkinson se vieron agravados últimamente por la debilidad de mi estado, el resultado de la infección de mi mano y luego de la neumonía. Ha sido un auténtico calvario, no voy a mentir, y tengo la impresión de que he acabado pagando por todos esos años en los que salí indemne de mis excesos

Sin embargo, aseguró que no piensa dejar que nada de eso lo afecte o a su carrera, así que no, no se retira de la música y solo se da su tiempo para que acabe el médicamento y regresar mejor que nunca.

Lo he pensado, lo he meditado seriamente, pero simplemente no me puedo retirar. Los quiero demasiado", aseveró.