PETA pide a director de 'Toy Story 4' un cambio en imagen de 'Betty'

Estados Unidos.- Pese a que los fans de la saga sintieron gran alegría al ver que la pastorcita ‘Betty’ estará de vuelta y renovada en Toy Story 4, la figura del entrañable personaje ha generado una reacción diferente en PETA, organización que promueve la protección de animales.

Como es conocido, hace unos días Dinsey presentó un póster y un trailer en los que se puede ver a una fuerte, independiente y decidida ‘Betty’ que está lista para regresar a la acción.

Aunque en esta nueva versión el personaje se ha deshecho del vestido, ‘Betty’ aún conserva su bastón, elemento que PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) solicita sea eliminado de la imagen de la pastorcita al significar “un símbolo de dominación”.

De acuerdo con diversos medios, la organización envió una carta a Josh Cooley, director de Toy Story 4, para solicitar que el bastón no formara parte del personaje.

PETA pide al director Josh Cooley que complete la transformación del personaje retirando su bastón, una herramienta que históricamente se usó para enganchar a los corderos por las piernas y el cuello en la industria de la lana, de la misma forma en que se utiliza el bullhook (ahora ampliamente prohibido) para pinchar y jalar a los elefantes en el circo”, reportan portales que indica el comunicado.

Aunque en el mensaje se asegura que las películas de Toy Story significaron un gran avance en la industria al ser realizadas completamente por computadora, lo que permitió dar un paso en la búsqueda de que animales no sean empleados en las producciones, también se reitera la invitación a que ‘Betty’ no use el bastón en la película.