Pablo Lyle ahora se enfrenta a la posibilidad de una deportación

Florida, Estados Unidos.- La situación del actor Pablo Lyle se complica cada día más, y es que el actor que pidió regresar a México y cumplir su condena en este país mientras trabaja, podría ver cumplido su deseo, pero con el riesgo de no poder pisar Estados Unidos nunca más.

Si Pablo Lyle permanece en Estados Unidos está violando la ley federal, pues su visa de turista ya venció, pero si regresa a México estaría violando la orden de la corte que lo tiene en arresto domiciliario.

El abogado considera que la jueza Fernandez-Karavetsos permitirá a Lyle viajar a México para que no viole una ley, aunque lo peor que pueda pasar es que le diga que no puede regresar.

Si él no regresa lo van a deportar y no puede volver; si él no vuelve, el caso no se va a cerrar. Si algún día lo encuentran culpable no podrá volver a Estados Unidos”.