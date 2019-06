Pablo Montero revela que su ex puso una orden de restricción en su contra

Ciudad de México.- El cantante Pablo Montero vive una polémica debido a que la madre de sus hijas, Carolina Van Wielink, puso una orden de restricción en su contra.

Luego de que la semana pasada revelara que el también actor fue detenido en Playa del Carmen por una orden de restricción hacia sus hijas Carolina y Daniela, Montero explicó la verdadera situación en el programa Hoy.

A mí la verdad me sacó mucho de onda, por eso le dije a Caro vamos (ante las autoridades), tenemos que ir a checar eso, y me dijo: ‘no, es que si es cierto’… y me tienen que notificar para que tenga validez, si no te notifican, pues tu obviamente no estás enterado”.