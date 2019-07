Palacio de Buckingham niega reglas de los Duques de Sussex a sus vecinos

Londres, Reino Unido.- Como bien se sabe, los Duques de Sussex, antes de recibir a su primogénito, el Príncipe Archie, se mudaron a Frogmore Cottage, donde recientemente los vecinos revelaron que estos hicieron la entrega de una lista de mandamientos, para proteger la privacidad de la real pareja y su recién nacido.

Tras esta publicación en el periódico Sun, Ingrid Seward, vocera del Palacio de Buckingham, mediante un comunicado informó que ni el Príncipe Harry o su esposa, Meghan Markle hayan enviado dicho listado de reglas o que incluso supieran de este, por lo que señaló que se trató de un error por parte de uno de los funcionarios al cual describió como "demasiado protector".

La reina siempre habla con los vecinos e incluso toma té con la gente de la finca, ya que ella es muy amigable con ellos. El 'no acariciar al perro es particularmente extraño", apuntó.

Quizás Harry no quiere que la gente se les acerque y use sus perros como excusa para hablar. ¡Y, por supuesto, el perro sin nombre mantiene su privacidad, ya que no nos dirá su nombre!", finalizó.