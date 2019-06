Pamela Anderson acusa al futbolista Adil Rami de infiel: "Es un monstruo"

Estados Unidos.- La actriz Pamela Anderson sorpendió a todos sus seguidores en redes sociales, tras revelar que su novio, el futbolista Adil Rami, la había engañado.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo calificó al deportista de 33 años de ser un "monstruo mentiroso".

Es difícil de aceptar. Los últimos 2 años de mi vida han sido una gran mentira . Me engañaron, me hicieron creer que estábamos viviendo ¿un gran amor? Estoy devastada", expresó Anderson.

Anderson continuó con su ataque al jugador francés y asegurando que mantuvo una relación paralela con otra mujer.

Lo ha intentado todo. Me ha enviado flores, cartas, que no he aceptado. Vino a mi hotel y la seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me ha hecho daño y me amenazó en numerosas ocasiones", indicó Pamela.