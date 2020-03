Pancho Barraza explica en qué sentido lo afecta mayormente el Covid-19

Estados Unidos.- En un encuentro con la prensa, Pancho Barraza platicó acerca de la reprogramación y la cancelación de conciertos que ha tenido que hacer por el tema del coronavirus (Covid-19).

De igual manera, el intérprete Mi enemigo el amor habló de la cancelación de su presentación en el Microsoft Theater de Los Ángeles, y relató que sus fechas en Estados Unidos se reagendarán.

Me acaban de mover todo lo que hay en Estados Unidos, excepto Phoenix. Aun estando ahí, si me dicen ‘señor no puede entrar al evento’, ni modo, nos subimos a los vehículos y para atrás", dijo.