Paola Durante habla de su prometido y por qué esperarán un año para casarse

Ciudad de México.- Luego de que se confirmara el compromiso entre Paola Durante y su novio Mario Cazares, la conductora contó en una entrevista con Venga la Alegría que se siente muy emocionada.

Durante contó que no esperaba la propuesta en lo absoluto y mencionó que tenía mucho pidiendo por un hombre que la amara por quien es y no por su físico.

Mi mamá siempre estaba preocupada porque yo no terminara sola, yo le pedía a Dios: 'ya necesito que llegue un buen hombre a mi vida que sea sincero, que me ame por mi alma y no por mi físico'", dijo Paola en su entrevista.