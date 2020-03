Paola Rojas manda emotivo mensaje a todas las mexicanas: "Estamos juntas"

Ciudad de México.- La conductora del programa Al Aire con Paola es sin duda una de las mujeres que han estado envueltas en polémica, esto tras la separación con el comentarista, Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como 'Zague', por una infidelidad.

Poco a poco Paola ha ido superando el tema, y comenzó una nueva relación con el empresario argentino, Marcelo Imposti con quien se le ve muy feliz.

Ahora, en Netas Divinas, Paola tomó la palabra para hablar de la grave situación que vivimos en México, por todas aquellas mujeres que fueron asesinadas y no tuvieron justicia, la periodista alzó la voz para decir “que todas las mujeres deben estar juntas”.

Todas las mujeres que están sufriendo o sufrieron no están solas, propongo que estemos juntas porque juntas no nos pueden lastimar. Como mujeres nos protejamos unas a las otras. Si la estamos protegiendo todas, no la tocan”.