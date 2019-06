Paola Rojas presume tener amistad con periodistas de TV Azteca e Imagen TV

Ciudad de México.- La periodista, Paola Rojas, durante el programa Neta Divinas, confesó tener una buena relación con sus homólogos de TV Azteca, al asegurar que algunos hasta son sus amigos.

Somos colegas y somos amigos. No sé si todavía hay gente que se imagina que somos los de Televisa contra TV Azteca, por decirlo clarito, no vamos a andar con ambigüedades”, dijo.

Cabe destacar que la presentadora hizo mención de cada uno, al mostrar el cariño que guarda hacia cada uno de ellos, pues aseguró que algunos son encantadores.

Te voy a decir una cosa, si yo me encuentro a Javier Alatorre, le doy un abrazo. Me parece encantador”, “A Jorge Zarza, no te puedo explicar el cariño le tengo”, “Yuriria Sierra y yo hemos compartido la carrera juntos, nada más que en diferentes ventanas”, mencionó algunos.