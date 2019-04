Paola Rojas 'rompe' el silencio sobre supuesto amorío con el 'Canelo'

Ciudad de México.- Paola Rojas ‘rompió’ el silencio y mostró su postura luego de que fuera vinculada en amorío con el pugilista Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Los rumores iniciaron luego de que la periodista fuera vista en algunas peleas del boxeador mexicano.

Tras su controversial divorcio con Luis Roberto Alves Zague, Paola solo sonríe a las preguntas sobre si nuevamente está abierta al amor, pero al llegar el tema de Álvarez, la conductora cambió su semblante:

No me hagan líos con el ‘Canelo’, no para nada, estuve en un par de peleas por temas de fundaciones que ha estado apoyando y que ha sido muy generoso y muy cercano con esas fundaciones y con esas causas”.