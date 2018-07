Paola Rojas rompe el silencio tras el vídeo de su esposo 'Zague'

Ciudad de México.- La periodista mexicana Paola Rojas ha estado en el 'ojo del huracán' desde que salió a la luz un vídeo íntimo de su esposo 'Zague', donde mostraba su miembro supuestamente con dedicación a otra mujer.

Y parece ser que la más afectada resultó ser Paola; la talentosa conductora de noticias ha sido víctima de burlas, acoso y ciberbullying a causa de los cientos de memes que circulan en la red respecto al vídeo sin censura del exfutbolista.

La grabación en la que supuestamente 'Zague' expone sus partes íntimas se hizo viral en las redes sociales y fue por el mismo medio que Rojas, compartió durante varios días su sentir.

Sin embargo, ante la insistencia de un reportero la mexicana decidió romper el silencio y hablar por última vez sobre el polémico tema. Fue contundente con sus palabras.

"No tengo nada qué decir, nunca voy a decir nada al respecto, nunca. No importan las veces que me preguntes, con respecto a ese tema no voy a decir nada".

Luego, el reportero le pregunta si tiene algún mensaje para todas las personas que la han apoyado del acoso que sufre.

"Mucha gente ha sido muy solidaria, ha sido cariñosa, ha sido respetuosa, ha sido cálida, eso lo agradezco y me lo quedo siempre. Mucha solidaridad y respaldo han sido bien importantes. A algunos les tomó algunos días recordar que soy madre de familia y qué bueno que ya lo tengan presente. Han sido más las muestras de cariño y respeto, y con eso me quedo".