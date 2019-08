¡Papá a los 56 años! Quentin Tarantino tendrá su primer bebé con Daniella

Estados Unidos.- El cineasta Quentin Tarantino, de 56 años de edad, y su esposa Daniella se encuentran en la dulce espera de su primer hijo juntos, según confirmó el matrimonio en un pronunciamiento para la revista People.

Daniella y Quentin Tarantino están muy felices de anunciar que están esperando un bebé”, indicó la pareja a la revista.

Como se ha de recordar, el director de Once Upon a Time in Hollywood conoció a Daniella en 2009, cuando promocionaba su película Bastardos sin gloria. En 2017, después de salir por cerca de un año, la pareja se comprometió.

Finalmente, el cineasta y la joven se casaron en una íntima ceremonia celebrada en Los Ángeles, en noviembre de 2018. Poco antes del gran día, Tarantino acababa de terminar de filmar su novena película, Once Upon a Time in Hollywood.

Hasta el momento la pareja no ha revelado el sexo del bebé.