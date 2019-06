Papá de Frida Sofía 'rompe el silencio' sobre el pleito de su hija con su ex

Ciudad de México.- Pablo Moctezuma, expareja de Alejandra Guzmán y padre de Frida Sofía 'rompió el silencio', luego de que la joven sigue manifestando su descontento con su madre.

A través de un comunicado, el ex de Alejandra manifestó:

Posteriormente, Moctezuma dejó en claro que es la única vez que abordará el tema a pesar de que diversos medios de comunicación lo han buscado para hablar de esta situación.

Cabe destacar que además de Pablo Moctezuma, la que también se pronunció para brindarle todo su apoyo a Frida es la actual pareja del ex de 'La Guzmán'.

A través de su cuenta de Instagram, Beatriz Pasquel expresó:

No podría estar más feliz y orgullosa de que #PORFIN el resto del mundo pueda ver el #talento de esta maravilla de persona que adoro con el alma. ¡A través de los años he visto como crece su talento, cada vez que la veo le pido que me cante y me baile (aunque a veces me manda a la fregada��) no la van a poder dejar de ver! Me encantaría poder bailar tantiiiito como ella porque poder cantar como ella seria muuucho pedir”.