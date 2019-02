Papá de Meghan Markle hace pública supuesta carta enviada por su hija

Londres, Inglaterra.- Tener el corazón roto, vivir un gran sufrimiento y simple y sencillamente no comprender por qué ha dicho tantas mentiras a la prensa, son los temas que Meghan Markle habría tocado en una supuesta carta a su padre que ahora Thomas Markle ha hecho pública.

De acuerdo con E! News, el padre de la duquesa de Sussex compartió al Daily Mail una misiva de cinco páginas escrita a mano que Meghan presuntamente le envió en agosto de 2018, alrededor de tres meses después de la boda real, para expresarle que tiene el corazón roto tras las mentiras que ha dicho a la prensa.

Papi, es con el corazón abatido que escribo esto, sin comprender por qué has elegido tomar ese camino, apartando la vista del dolor que estás causando. Tus acciones han roto mi corazón en un millón de pedazos, no simplemente porque has creado innecesario e injustificado sufrimiento, sino porque has tomado la decisión de no decir la verdad al ser una marioneta en esto. Lo cual nunca entenderé”, reportan que inicia la carta de Meghan a su padre.

Según lo que se informa, la esposa del príncipe Harry continúa con sus palabras exponiendo no comprender las acciones de Thomas Markle, cuando ella siempre ha “amado, protegido y defendido” a su padre, además de ofrecerle el apoyo económico que ha podido, preocuparse por su salud y siempre tratar de ayudar en lo que puede.

En la semana de la boda saber a través del periódico que habías tenido un ataque al corazón fue horrible. Llamé y envié mensajes de texto… te supliqué que aceptaras la ayuda que enviamos a tu casa… y en lugar de hablar conmigo para aceptar esta u otra ayuda, tú dejaste de responder tu teléfono y elegiste solo hablar a la prensa”, supuestamente expone Meghan en la carta.

Has dicho que nunca te ayudé económicamente y que nunca me has pedido ayuda, lo que tampoco es verdad; tú me enviaste un correo el pasado octubre que decía: ‘si he dependido mucho de tu ayuda financiera entonces lo siento, pero por favor si pudieras ayudarme más no como una negociación por mi lealtad’”, continúa el texto.

Asimismo, el mensaje de Meghan también habla de lo mucho que le dolió a la exactriz que su padre hablara de forma negativa sobre su esposo, el príncipe Harry.

Escuchar los ataques que has hecho contra Harry en la prensa, quien no fue más que paciente, amable y comprensivo contigo, es quizá lo más doloroso de todo”, habría escrito Meghan.

En la carta la duquesa de Sussex también reclama a su padre haberla visto “sufrir en silencio” a manos de las “viciosas mentiras” de Samantha Markle, su media hermana, a quien dice apenas conoce. “Me derrumbé por dentro”, externa la exactriz.

Finalmente, una parte de la misiva está dedicada a suplicarle a Thomas Markle que pare de hablar con los medios:

Si me amas, tal como le dices a la prensa que lo haces, por favor detente. Por favor permítenos vivir nuestras vidas en paz. Por favor deja de mentir, de generar tanto dolor, por favor deja de explotar mi relación con mi esposo. Me doy cuenta de que estás tan hundido en esta madriguera de conejos que sientes (o podrías sentir) que no hay salida, pero si tomas un momento para hacer una pausa creo que verás que ser capaz de vivir con la conciencia limpia es más valioso que cualquier pago en el mundo”.

De acuerdo con E! News, Thomas Markle no había hecho pública la carta por respeto a su hija, pero que se vio obligado a hacerlo cuando surgieron “falsos reportes” de lo que decía la misiva.

Como se ha de recordar, las personas cercanas a Meghan que ofrecieron declaraciones a People hablaron de una carta que la duquesa de Sussex habría enviado a su padre.

Según se reporta, Thomas Markle expuso que quería ver a su hija en persona para poder arreglar las cosas.

Puedes odiarme si quieres. No puedo forzarte. Cometí un gran error. Soy humano y lo siento. ¿Por cuánto más debo decirlo? Desearía que pudiéramos reunirnos y tomarnos una foto para que todo el mundo la vea. Si a ti y a Harry no les gusta, finjan para una foto”, expuso el retirado director de iluminación.