Para Suri Cruise, convertirse en una señorita no fue misión imposible

Ciudad de México.- La hija de Tom Cruise y Katie Holmes está irreconocible. Ya no es aquella niñita de antaño que iba siempre acompañada de alguna muñeca y su pelo recogido en dos coletas o con algún lazo. Ahora es toda una jovencita que ha experimentado un gran cambio físico, quien cumplió 13 años el pasado 18 de abril.

La jovencita, única hija biológica de Cruise y Holmes, acaba de ser fotografiada en un parque de la ciudad de Nueva York, en compañía de sus perritos.

Suri Cruise, captada recientemente en un parque de Nueva York

Como es sabido, el padre de Suri, protagonista de las películas de Misión Imposible, prácticamente no tiene contacto con ella. El problema no tiene que ver con cuestiones legales ni obedece a que ella no quiera verlo. Sencillamente se trata de un tema religioso.

Se sabe desde el año pasado, gracias a la revsita US Weekly, que Tom Cruise no quiere ver a su hija poruqe no pertenece a su misma religión: La cienciología, la cual él practica desde hace más de dos décadas.

A pesar de que en el acuerdo que existe entre Katie y Tom, donde se establece que él tiene derecho de ver a su hija 10 días al mes, él prefiere no hacerlo por cuestiones de fé. El distanciamiento es tal, que no se les ve juntos desde 2013.

A pesar de que fue invitado a la cena de Suri para celebrar su reciente cumpleaños, organizada por su mamá en un restaurant de Nueva York, el actor no asistió.