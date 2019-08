Para alejarse de Miley, Liam Hemsworth se mudaría a Australia: "LA no es casa"

Estados Unidos.- El actor australiano, Liam Hemsworth, desde el anunció de su separación con la cantante estadounidense, Miley Cyrus, con quien compartía una casa en Los Ángeles, se fue a pasar lo que se creía era solo un tiempo alejado de todo en su natal Australia.

Sin embargo, recientemente una fuente reveló que la estrella de Los Juegos del Hambre habría decidido establecer su hogar y mudarse en el país de donde es originario, aunque seguirá viajando a Los Ángeles para realizar proyectos.

Todavía vendrá a Los Ángeles para hacer negocios y filmar películas, pero toda esta experiencia realmente ha reforzado a Liam que Hollywood no es para él a largo plazo", concluyó.

Tal parece que los hermanos Hemsworth piensan igual, pues también Chris, conocido por interpretar a 'Thor' y su familia podrían mudarse a Australia.

LA, me encanta, fue genial estar allí con las oportunidades de trabajo, pero no se sentía como en casa. Al instante, cuando me bajo del avión, estoy de regreso. Creo que es esencial para lo que queremos dar a los niños2, dijo Chris recientemente.