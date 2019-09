Para apoyar a Meghan Markle, Príncipe Harry estaría dispuesto a mudarse a EU

Reino Unido.- Recientemente el experto en realeza, Rob Shuter, señaló que Meghan Markle se encuentra tan aburrida dentro de la familia real que pensaría en volver al mundo del cine, ¿este sería el motivo por el que el Príncipe Harry estaría dispuesto a mudarse a EU?

Según Richard Fitzwilliams, otro experto real, señaló que los Duques de Sussex están pensando de manera muy seria el mudarse del Reino Unido al extranjero, esto incluye como principal opción Estados Unidos, para alejarse del ojo público.

Supuestamente lo que mayormente motivo a los padres del Príncipe Archie han sido las fuertes críticas que últimamente han recibido por parte de su pueblo.

El resentimiento por el manejo del nacimiento de Archie y en particular el bautizo privado, las discusiones sobre quién y qué era privado' y público, incluido un ridículo incidente en Wimbledon y una serie de discursos y la edición muy controvertida de invitados Vogue por Meghan ha llevado a esto", aseguró el experto.

Incluso hizo referencia a una supuesta contestación que Harry le hizo a su hermano, el Príncipe William, cuando este se encontraba en Afganistán, donde dice que no le gusta Inglaterra y se siente feliz lejos de la prensa.

No quiero quedarme en Windsor. En general no me gusta mucho Inglaterra y, ya sabes, es bueno estar lejos de toda la prensa y los periódicos", respondió Harry a William.