Para explicar salida de 'Spider-Man', MCU utilizaría escenas de 'Dr. Strange'

Estados Unidos.- Según un usario de Reddit el MCU utilizará las escenas post créditos de la película, Dr. Strange: in the Multiverse of Madness, para explicar la ausencia de Spider-Man en la fase 4.

Según este usuario el poderoso hechicero ayudará a 'Peter Parker' y asu 'Tía May' a escapar después de que 'J. Jonah Jameson' publicara el video que dejo 'Misterio' donde revelá la identidad del arácnido al final de Spider-Man: Far From Home al mundo entero y lo señalará como un criminal peligroso.

Supuestamente 'Strange' abrirá un universo bastante similar al que ya viven, solo que en este no existe el héroe ni los 'Vengadores'.

Cabe mencionar que esto no es más que un rumor que se comprobará hasta el estrenó del filme el 7 de mayo del 2021.