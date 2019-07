Para los no tan fans: Las 4 películas que debes ver antes de 'Far From Home'

Ciudad de México.- El momento que los fanáticos del héroe arácnido llegó por fin, ‘Spider-Man: Far From Home’ llegó a las salas de cine de México, sin embargo, hay curiosos que seguro querrán ver la última cinta de la fase 3 de Universo Cinematográfico de Marvel.

Para ellos podría ser un poco complicado entender la trama, reconocer a algunos personajes, por lo que enlistamos las películas que serán necesarias ver antes de visitar las salas de cine.

La primera de ellas es la película de Capitan America: Civil War, donde el nuevo hombre araña se presentó ante el MCU. La siguiente es Spider Man: Homecoming. En esta película incluye imágenes de lo que sucedió en la Guerra Civil.

Con esas dos películas empieza uno a conocer todos los personajes de Spider Man, pero para entender la trama de lo que le sucederá al arácnido también deben de ver las dos películas de Avengers, como parte de la continuación.

Y si no han visto ninguna película del Universo de Marvel, deberás de recurrir a otras dos películas más del MCU, de la fase 3.

Ant-Man and the Wasp y Capitan Marvel son las otras dos películas que no te tienes que perder para poder entender de lo que va a tratar Spider Man.