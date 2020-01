"Para mí no es nuevo": Ex de Montserrat Oliver, sobre Yolanda y Vero Castro

Ciudad de México.- Bárbara Coppel, quien fue la expareja de Montserrat Oliver hace varios años, fue interrogada por las recientes declaraciones de Yolanda Andrade.

Donde dijo haber sido la primera en darle un beso en la boca a su compañera del programa Montse & Joe, además de hablar de su supuesta boda con Verónica Castro.

Al ser captada por los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Coppel fue cuestionada sobre si aún mantiene una amistad con las famosas conductoras, a lo que respondió: "ah… pues ahí andan, ahí andan… pero cada quién tomó su rumbo, su vida".

Cuando se le preguntó por la presunta boda de Castro y Andrade, la empresaria señaló que no sería algo nuevo para ella.

ese tema no me corresponde hablarlo, pero son cosas que no me sorprenden porque pues para mí no son cosas nuevas, pero no está en mi hablar de ese tema porque yo qué", explicó Bárbara Coppel.