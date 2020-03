"Para ser teibolera hay que ser artista": Laura Bozzo sale en defensa de Cardi B

Ciudad de México.- Cardi B se convirtió en la siguiente estrella del entretenimiento en ser defendida con efusión por la conductora Laura Bozzo, luego de que la exitosa rapera recibió fuertes señalamientos por parte de la presentadora Mía Cepeda.

En una reciente edición del segmento Es Mi Opinión, Bozzo aseguró que Cardi B es un "ejemplo de lucha" y que nadie debe ser condenado por su pasado.

Lo primero que quiero comentar es eso de que el pasado condena a las personas. Yo creo que no. Me refiero a todas las cosas que se dicen de Cardi B. Que si fue teibolera, que no es ejemplo. Oigan, para ser teibolera hay que ser artista", inició Laura su comentario.

Como es conocido, Cardi B recientemente respondió a los señalamientos de Mía Cepeda, a quien le aclaró que ella nunca fue prostituta ni drogadicta, y que su etapa como bailarina nunca la ha negado.

Por su parte, en Es Mi Opinión Laura Bozzo reiteró su respuesta a las críticas que recibió de Niruka Marcos, mofándose de la situación al decir con ironía que los comentarios de la 'mujer escándalo' la harían llorar.

Yo me siento linda, me amo y me quiero. Pero además, todo lo que yo logré en mi vida, mi adorada Niurka, fue por esto", dijo Laura señalando a su cabeza.

Doctora en Derecho, doctora en Ciencias Políticas, tengo personalidad y he logrado lo que muy poca gente ha logrado: Ayudar y cambiar la vida de miles de mujeres en mis programas y en los que voy a sacar nuevamente. Entonces yo me siento orgullosa de mí y de mi trabajo, y la belleza en todo caso pues hija me voy a un cirujano y me opero, me aumento, me pongo y todo; pero, ¿sabes qué es lo que no se puede trasplantar?, cerebro, neuronas", finalizó Laura Bozzo.