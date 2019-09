"Parece Nicki Minaj en Halloween": Se burlan de vestido de Kim Kardashian

Nueva York, EU.- El tema de Kim Kardashian para la noche de Met Gala de mayo parecía que acababa de salir del océano, este era un ceñido vestido de látex con cristales en forma de gotas de agua que lo adornaban a demás de una peluca de oropel.

Sin embargo, este domingo se revivió aquella noche de alfombra roja en el realitiy Keeping Up With The Kardashians, cuando Kim se probó el vestido azul de Thierry Mugler.

La empresaria y modelo, Kim Kardashian / Jackson Lee / GC

La estrella de 38 años realizó una videollamada con Kourtney Kardashian para mostrarle su aspecto, pero su hermana mayor no dudó en bromear diciendo que se parecía a “Nicki Minaj en Halloween”.

"Estaba pensando en usar esto para tu fiesta de cumpleaños 40. '¿Qué? ¿Es demasiado elegante?", bromeó Kim.

¿Vienes como Nicki Minaj? preguntó Kourtney. "Esta es Cher, cariño", respondió Kim, acariciando su cabello.

"Diría que es el 31 de octubre", afirmó Kourtney, dejando a Kim algo abatida.

"He estado planeando mi vestuario para el Met desde el año pasado, y ella se porta grosera frente a todo el equipo... qué vergonzoso", dijo la esposa de Kanye West en privado.